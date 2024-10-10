إجراء 1274 عملية جراحية مجانية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا إجراء 1274 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وإن المبادرة نفذت 1274 عملية جراحية مجانية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي بمختلف التخصصات، منها 819 جراحة عيون، 82 مخ وأعصاب، 97 عملية أورام، 223 قسطرة قلبية، 16 جراحة أوعية دموية وقسطرة بالمخ ، 9 قلب مفتوح، 28 عظام.