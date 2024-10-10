بالتنسيق مع شركة التعاون للبترول.. محافظ الفيوم يبحث آليات الاستثمار الأمثل للأصول بتنفيذ مواقع خدمية وترفيهية



بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد شركة التعاون للمواد البترولية، برئاسة ناصر شومان رئيس مجلس إدارة الشركة، آليات الاستثمار الأمثل للأصول من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية، على الطرق بالمساحات المتاحة بمحطات تموين السيارات التابعة للشركة، أو الأراضي التابعة لولاية المحافظة من خلال الأطر القانونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، ووفد شركة التعاون للمواد البترولية الذي ضم: أشرف نبيل مدير عام الشئون القانونية بالشركة، ومحمد حسن مدير عام قطاع شمال قبلي، وأحمد محفوظ مدير عام مساعد التخطيط بالشركة، وسمير صالح مديرعام مساعد القضايا، وأحمد عبد الرحمن، وهشام خالد أمين بالشئون القانونية بالشركة.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال امتلاكها لأصول ذات ميزات نسبية وخصائص متفردة بمواقع مختلفة على أرضها، وأن المحافظة ترحب بالمستثمرين الجادين، الراغبين فى إنشاء المشروعات الكبرى، أو المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال الأطر القانونية واللوائح والشروط المنظمة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام كل مستثمر جاد، يرغب فى تنفيذ أى من المشروعات على أرض المحافظة.

كما أكد المحافظ، على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي، من خلال توفير فرص العمل، بجانب التنسيق مع الجهات الشريكة والمستثمرين الجادين، ومن بينها شركة التعاون للمواد البترولية كإحدى شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنفيذ مشروعات لمواقع خدمية وترفيهية على الطرق، وبالمساحات المتاحة بمحطات تموين السيارات التابعة للشركة، أو بالمواقع المتاحة بولاية المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تحديد آليات العمل المشترك بين الجانبين، بجانب تحديد الأولويات خلال تنفيذ المشروعات.

وطالب محافظ الفيوم، مسئولى شركة التعاون للمواد البترولية، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بمحطات تموين السيارات التابعة لها، لتدخل الخدمة فى أقرب وقت، خاصة بمركزي الفيوم وسنورس، موجهًا رئيس مركز ومدينة سنورس، بتيسير الإجراءات من خلال الأطر القانونية، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لتشغيل محطة تموين السيارات التابعة لشركة التعاون بمدينة سنورس، لتوفير الخدمات المناسبة للسيارات.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للمواد البترولية، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مثمنًا جهوده المستمرة للارتقاء بقطاع الاستثمار، فضلًا عن سرعة استجابته لبحث ودراسة آليات تنفيذ عدد من المشروعات الترفيهية، ومواقع تقديم الخدمات بالمناطق المتاحة بالمحطات التابعة للشركة، أو بالأصول التابعة للمحافظة، مشيرًا إلى أن الشركة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع محافظة الفيوم بقطاع الاستثمار من خلال الأطر القانونية.

inbound4364576094311348354

inbound1002105268162863119