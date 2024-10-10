الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، وسط ترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2613.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية، وسجلت الأسعار مستوى قياسيًا مرتفعًا الشهر الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% أيضًا إلى 2630.80 دولار.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تتوقع الأسواق بنسبة 85% خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

وبحسب محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي فقد أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي المجلس في اجتماع سبتمبر أيلول بدء دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون قائما على البيانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5% إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1049.50 دولار.