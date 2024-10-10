ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، وسط ترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2613.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية، وسجلت الأسعار مستوى قياسيًا مرتفعًا الشهر الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% أيضًا إلى 2630.80 دولار.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تتوقع الأسواق بنسبة 85% خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

وبحسب محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي فقد أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي المجلس في اجتماع سبتمبر أيلول بدء دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون قائما على البيانات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5% إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1049.50 دولار. 

البنك المركزي الأمريكي الذهب في المعاملات الفورية أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب