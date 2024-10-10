«بلومبرج»: واشنطن اقترحت على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران

ذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن واشنطن اقترحت على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بدلا من ضرب أهداف اقتصادية فيها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل.

في رده على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب الهجوم الأخير على إسرائيل، بما في ذلك القيود على قطاع النفط الإيراني، قال بايدن: "هذه القضية قيد النظر حاليًا"، ولم يستبعد هذا الاحتمال في حديثه مع الصحفيين.

وأوضح بايدن من البيت الأبيض: "لم يتخذ الإسرائيليون قرارًا بعد بشأن الرد الذي سيقدمونه على الضربة، هذا الأمر قيد المناقشة. لو كنت مكانهم، كنت سأفكر في بدائل للهجمات على المنشآت النفطية".

ومع تحذير إسرائيل من "الرد" على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في الأول من أكتوبر، تزداد التساؤلات حول طبيعة هذا الرد وتداعياته المحتملة.

وأفادت وكالة بلومبرج سابقًا بأنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميًا، مما قد ينجم عنه تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.