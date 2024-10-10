محافظ أسوان يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية.. صور

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الرديسية، والتى تضم 14 فصلا دراسيا يوجد بداخلها 418 طالبا وطالبة لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

عرض فني للطلاب وتوزيع أعلام مصر

وخلال جولته التفقدية بالمدرسة والتي بدأت باستقبال المحافظ بعرض فني للطلاب، وتوزيع أعلام مصر، وذلك برفقه اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، والمهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم، وإبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، ويحيى مصطفى، رئيس المدينة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى التعليمي الراقي والنموذجي الذي يتم تطبيقه بالمدرسة المصرية اليابانية، فضلًا عن التنوع المتميز في الأنشطة والمجالات المتعددة، والمعامل والمكتبات والملاعب الترفيهية، وصالة الجمانيزيوم.

وقدم شكره للعاملين بالمدرسة لحرصهم على تأهيل الطلاب من خلال المناهج التربوية والتعليمية التي يتم تطبيقها لبناء شخصية متكاملة لهم يستطيعوا بها مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده دول العالم المتقدمة في كافة المجالات.

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