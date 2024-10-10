ننشر أهداف تعديلات الحكومة على قانون البناء الموحد

تنشر “البوابة نيوز” أهداف التي دفعت الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون البناء، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة التعديلات خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل وذلك من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وفيما يلي نستعرض أهم أهداف تعديلات القانون وهي:

- التصدي لأعمال مخالفات البناء .

- تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية .

- مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة .

- تغليظ العقوبات على الموظفين حال الإخلال بمهامهم .

- تيسير الإجراءات على المواطنين وحرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

- مراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

- تحقيق مبدأ الشراكة.