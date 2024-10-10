غرفة الفنادق: مطار مرسى مطروح استقبل 332 رحلة سياحية

قال محمد حسن، عضو غرفة المنشآت الفندقية بمطروح والإسكندرية، إن مشروع رأس الحكمة التنموي بالساحل الشمالي هو مشروع ضخم سيكون له مردود سياحي واقتصادي كبير، كما يعد إضافة لمحافظة مطروح خاصة ويتوقع أن يجذب 8 ملايين سائح.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن المشروع سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل، وهو ما يعد أبرز عناصر المردود الاقتصادي المباشر للمشروع، كما سيخلق وجهة سياحية جديدة عالمية وجذابة بالمنطقة، ما سوف ينعش خزينة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الموسم الصيفي الماضي شهد توافد سياحي كبير على المنطقة الشمالية، حيث استقبل مطار مرسى مطروح 332 رحلة طيران سياحي شارتر، و85 رحلة لمطار العلمين، مشيرًا إلى أن السياحة الإيطالية تصدرت الحركة الوافدة، كعادتها، حيث يعشق الإيطاليون منطقة الساحل الشمالي والإسكندرية.

وناشد رئيس لجنة سيوة بغرفة الفنادق، وزارة الداخلية بفتح سياحة السفاري بسيوة الجاذبة للسائح الأوروبي، وذلك امتدادًا للواحات البحرية ثم الوادي الجديد إلى الأقصر، وبالتالي زيادة الليالي السياحية من خلال استمتاع السياح بعدد من الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة مثل السياحة الشاطئية والترفيهية وأيضًا سياحة السفاري والسياحة الثقافية، لافتًا إلى أهمية تشغيل خط طيران منتظم داخلي إلى الواحة عبر مطار سيوة الذي يستقبل الطيران العارض والشارتر حاليا من أجل التغلب على بعد وطول المسافة عن القاهرة وغيرها من المدن بالجمهورية مما يؤدي الى عزوف السياحة المحلية والدولية عن التوجه للواحة الخلابة، مطالبًا بوضع خط طيران يربط القاهرة بالأقصر وسيوة.