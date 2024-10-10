ندوات بداية جديدة تطوف مدارس محافظة دمياط.. صور

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في دمياط بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، عدد من ندوات التوعية السياحية والأثرية بعدد من مدارس المحافظة، بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية والسياحية وأهم المشروعات القومية داخل المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، ومتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وذلك استمرارًا لفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك ضمن مبادرة "تاريخنا هويتنا".

حيث عُقدت ندوة بمدرسة الحربي الإعدادية للبنات بمدينة رأس البر بحضور 40 طالبة وندوة أخرى بمدرسة اللغات الابتدائية المشتركة بمدينة رأس البر بحضور 60 طالبا وطالبة.

وتضمنت فاعليات الندوات التعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان المصري" وأهدافها للاستثمار البشري ورفع الوعي السياحي والأثري للطلاب من خلال إلقاء الضوء على مفهوم السياحة وأهم الأنماط السياحية والعائد من النشاط السياحي والتعريف بأهم الأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة دمياط، وتم توزيع الهدايا التشجيعية على الطلاب.

وفي سياق متصل انطلقت حملة "وعيك السكاني يهمنا" بعدد من المدارس، وذلك بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط ومديرية الأوقاف، حيث تم تنظيم ندوة بمدرسة الثانوية الفنية بنات بمركز كفر سعد حضرها 55 طالبة، وتناولت المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية وموارد الدولة والزواج المبكر وتأثيره السلبي على الفتاة والمجتمع وأهمية تعليم الفتيات وأضرار التسرب من التعليم والأمية.

كما نظم مركز التنمية البشرية دورة التنمية البشرية ورؤية مصر 2030 والتي تناولت أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 والمبادئ الحاكمة والممكنات لتحقيق خطة مصر وأهداف خطة مصر 2030.

وعلى هامش الدورة عُقدت ندوة توعوية عن دور أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والجهود التي بذلتها مصر لتحقيق خطة 2030، وفي نهاية فعاليات الدورة قدم المركز خطابات نهاية الدورة للمتدربين الذين مثلوا مديريات الخدمات والمجالس المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة بحضور 27 متدربا.