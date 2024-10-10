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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 40 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعترضنا عددًا منها

مستوطنة كريات شمونة
مستوطنة كريات شمونة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ، اليوم الخميس، نقلا عن جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى واعترضنا عددا منها وسقطت أخرى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التوغل البري الإسرائيلي في لبنان أدى إلى زيادة معدل إطلاق "حزب الله" للصواريخ نحو المستوطنات الشمالية في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصعيد أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات، حيث تم تسجيل 1645 إصابة مباشرة في المباني بسبب صواريخ الحزب في المناطق الحدودية. كما أفادت بأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 103 حادثة تتعلق بإصابات وأضرار بالممتلكات منذ بدء التوغل.

من جانبها، نقلت صحيفة "معاريف" عن سلاح الجو الإسرائيلي أن عملية إخلاء الجرحى في الساحة الشمالية تُعتبر أكثر تعقيدًا مقارنةً بغزة، ويرجع ذلك إلى التضاريس والتهديدات المحيطة، بالإضافة إلى قرب المناورات البرية من السياج الحدودي، وبالتالي تُنفذ عمليات الإخلاء عبر نقل القوات الطبية وإنقاذ المصابين إلى المهابط الموجودة داخل الأراضي الإسرائيلية.

جيش الاحتلال لبنان الجليل الأعلى صحيفة يديعوت أحرونوت حزب الله