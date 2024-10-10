اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في العجوزة

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه على كرسي بالوحدة السكنية محل سكنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

سقوط طفل من الطابق الثالث بالعجوزة

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أنه أثناء وقوف طفل يدعى "أكرم" 3 سنوات، على كرسي بشرفة الوحدة السكنية محل سكنه اختل توازنه وسقط متوفيا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.