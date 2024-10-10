مكالمة لم تتخطَ 30 دقيقة.. ماذا دار بين بايدن ونتنياهو بشأن الرد على إيران؟

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «مكالمة لم تتخطَ الـ30 دقيقة.. ماذا دار بين بايدن ونتنياهو بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران؟».

وأفاد التقرير: «مكالمة لم تتخطَ الـ30 دقيقة، تناول بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناريوهات الضربة المتوقعة على إيران».

وأضاف: «وفي ظل ما تحمله نوايا إسرائيل بشأن احتمالات تلك الضربة والتي أرادتها تل أبيب موجعة في محاولة لإسكات السلاح الإيراني الذي يعد مصدر التهديد الأبرز للاحتلال، تواصل واشنطن مساعيها لتخفيف وطأة ردها أملا في إخماد حرب شاملة فتأكل نيرانها الجميع».

وواصل: «أمريكا التي تواصل دعم تل أبيب في هجماتها الشرسة على الجبهتين الجنوبية في غزة والشمالية في لبنان، تريد بحسب تصريحاتها لموقع أكسيوس أن تهاجم إسرائيل أهدافا إيرانية مهمة لكن ليست مبالغ فيها».