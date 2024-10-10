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الخميس 10 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"أشلاء مقطعة".. النيابة تقرر تسليم جثمان ممرض لعائلته بالزاوية الحمراء

النيابة العامة
النيابة العامة
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تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية نتيجة تحليل "d.n.a" لأشلاء ممرض لقي مصرعه على يد شخصين وتقطيعه في منطقة الزاوية الحمراء، والتم تم مضاهاتها بعينة من والده، وتبين تطابق العينتين وأن الأشلاء للمجني عليه، وسلمتها النيابة إلى والده لدفنها في مقابر العائلة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين أن شخصين وراء الواقعة، وقاما بمساومة أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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