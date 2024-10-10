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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر ستفاجئ العالم وانقطاع الإنترنت لمدة يومين.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة

وفاء حامد خبيرة الأبراج
وفاء حامد خبيرة الأبراج
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كشفت وفاء حامد، خبيرة الأبراج، حقيقة انقطاع الإنترنت عن مصر لمدة يومين في شهر نوفمبر، قائلة: مصر ستفاجئ العالم خلال آخر شهرين في العام بأحداث مهمة جدا، وأبرزها انقطاع الإنترنت بهدف سيسر المواطنين.

وأشارت وفاء حامد خلال لقائها مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك أخبارا سارة للوطن العربي ستكون بدايتها من مصر.

وأضافت وفاء حامد، أن الفترة الحالية ستشهد زيادة حوادث الكهرباء، مع توقف حركة الملاحة والطيران الفترة المقبلة.

وبشأن الكيان الصهيوني، اختتمت قائلة: إسرائيل ستشهد وفاة قادة أو شخص قريبا، وسيكون أعجوبة للعالم بأن نهاية إسرائيل تقترب.

وفاء حامد خبيرة الأبراج علم الفلك