الإحصاء السعودية: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أغسطس 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024م، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م، حيث جاء ذلك نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

وأشارت الهيئة خلال نشرة نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2024، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، اليوم الخميس - إلى ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م.

وأضافت أن الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجل ارتفاعًا بنسبة 4.1%، حيث سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا بنسبة 0.9%، وذلك مقارنةً بشهر أغسطس من العام السابق.

ومن جانب آخر.. سجل مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال شهر أغسطس 2024 انخفاضًا بنسبة 1.4%، في حين حقق مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 7.0% وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2023.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا؛ ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.