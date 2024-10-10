ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إدارة الوافدين بجامعة حلوان تعقد اجتماعًا مع مسؤولي البكالوريوس بالكليات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان اجتماعًا مع الإداريين المسؤولين عن مرحلة البكالوريوس في كليات الجامعة، بناءً على توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تم خلال الاجتماع مناقشة القواعد المالية المتعلقة بالطلاب الوافدين، مع الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الإداريين. 
كما تم التأكيد على أهمية تيسير جميع الإجراءات الإدارية للطلاب الوافدين، وضرورة تقديم الدعم الكامل لهم، وقد تم التشديد على أن أي مشكلة إدارية تواجه الطلاب في أي كلية يجب الرجوع فيها مباشرة إلى إدارة الوافدين لضمان حلها بسرعة وكفاءة.

حيث تلتزم جامعة حلوان بتقديم خدمات متميزة ومتنوعة للطلاب الوافدين، وتشمل هذه الخدمات عددًا من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مما يعزز مكانة الجامعة كوجهة تعليمية رائدة للطلاب من مختلف الجنسيات.

إدارة الوافدين جامعة حلوان سوق العمل