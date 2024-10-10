صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 31,286.95 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.19%، وصولًا إلى مستوى 3,253.73 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.02%، وصولًا إلى 7,580.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.04%، ليصل إلى مستوى 10,812.04 نقطة، وكذا مؤشر مؤشر EGX ESG بنسبة 1.73% وصولًا لمستوى 6,426.41 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 38,777.07 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.49%، مسجلًا 13,596.44 نقطة.