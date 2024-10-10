الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أن ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

واستقبلت محافظة جبل لبنان أكبر عدد من النازحين من الجنوب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس، تحديثًا عاجلًا حول الوضع الراهن في لبنان، مشيرًا إلى تدهور الأزمة الإنسانية بشكل مقلق، ووفقًا للتقرير، فقد قُتل أكثر من 2083 شخصًا وأصيب 9869، بينما بلغ عدد النازحين داخليًا 608509، و180700 شخص يبحثون عن ملاذ آمن، كما تم تهجير 350 ألف طفل نتيجة النزاع المستمر.

وأضاف التقرير، أن الغارات الجوية الإسرائيلية ازدادت في شدتها ونطاقها، حيث تستهدف بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تصدر أوامر تهجير يومية لأكثر من 100 قرية وأحياء في جنوب لبنان، ما يجبر السكان على الفرار، منوهًا أن ربع الأراضي اللبنانية تخضع حاليًا لأوامر التهجير العسكرية.

كما أشار التقرير إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الصحة بسبب الهجمات المستمرة على المنشآت الصحية والكوادر الطبية، فيما يواجه قطاع التعليم تحديات كبيرة، حيث تم تحويل معظم المدارس العامة إلى ملاجئ جماعية.