استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لشمال وجنوب قطاع غزة

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة وذلك جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الوحشية وجرائهما بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا”، اليوم الخميس – أن 5 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات، ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومحيط منطقة التوام والعطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومحيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت الوكالة، إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين إثر قصف لقوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، موضحة أن قوات الاحتلال قصفت شارع الهوجا بمخيم جباليا.

كما نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في منطقة التوام شمال قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرض البراوي مقابل بنك فلسطين بمنطقة الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي ذات السياق.. أفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل، ويمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية إلى شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 42 ألف مواطن، وإصابة 97 ألفا 720 آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.