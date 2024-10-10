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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يدمر أحياء كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال دمر أحياء كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

جيش الاحتلال استهداف الضاحية الجنوبية بيروت