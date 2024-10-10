«التجارة البحرية البريطانية»: هجوم يلحق أضرارا بسفينة قبالة الساحل اليمني

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إن سفينة تعرضت للاستهداف وتم إلحاق ضرر بها إثر ضربها بـ"صاروخ مجهول" في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأضافت الهيئة: "أفاد القبطان بأن السفينة تم ضربها بصاروخ مجهول وتعرضت لأضرار، ولم يتم الإبلاغ عن حرائق أو إصابات."

وتابعت إن السفينة، التي لم يتم التعرف عليها بعد، أبلغت أيضا عن انفجارين آخرين في مكان قريب حيث تعرضت لهجوم على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب محافظة الحديدة اليمنية، والتي يسيطر عليها الحوثيون.

يشار إلى أن الحوثيين، يستهدفون السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، دعما للفلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.