بالفيديو.. خبيرة أبراج تحذر من أحداث مثيرة تفاجئ العالم

قالت وفاء حامد، خبيرة الأبراج، إن تراجع الكوكب يعني تأجيل في الأحداث المهمة في الخريطة الفلكية للشخص صاحب هذا الكوكب، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد أحداثا تاريخية ومهمة.

وأشارت وفاء حامد خلال لقائها مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن حركة الحروب مرتبطة بكوكب المريخ –كوكب النار والحروب- منوهة أن الحركة العالمية للحروب ستكون على المحك، تحديدا من يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأضافت وفاء حامد أن قيام حرب عالمية ثالثة وإعصار ميلتون بأمريكا والكسوف يوم 2 أكتوبر دلائل على حدوث أعاصير وزلازل، معلقة: الفترة المقبلة ستشهد توقف لحركة الملاحة عالميا.

واختتمت قائلة: كوكب بلوتو منذ 2008 وهو متواجد في الجدي، ومنذ يوم 12 أكتوبر العالم سيتغير وتكون هناك أحداث متغيرة مستمرة.