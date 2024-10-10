وزارة الثقافة تطلق عروض المسرح المتنقل بالشيخ زايد ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

تطلق وزارة الثقافة، اليوم الخميس، في الرابعة مساء، قافلة ثقافية وعروض المسرح المتنقل بمكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن احتفالات الوزارة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ويقدم خلالها برنامج متنوع أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الحالي.

تتضمن فعاليات اليوم الأول عرضا فنيا لكورال مركز الجيزة الثقافي، بجانب ورشتي فنون تشكيلية وطباعة بالاستنسل، مع عرض للمواهب.

ويشهد اليوم الثاني الجمعة 11 أكتوبر عرضا لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، وآخر للمواهب، بجانب محاضرة بعنوان "بطل من أبطال أكتوبر" يشارك بها اللواء د. أحمد القاضي، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، مع أمسية عن انتصارات أكتوبر لنادي أدب أكتوبر.

وفي اليوم الثالث السبت 12 أكتوبر يقدم عرض تنورة ومواهب، وورشة فنون تشكيلية، بجانب محاضرة عن "دور الجيش في حماية أرض الوطن"، لناصر المحمدي، مدير مكتبة إمبابة.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي بالقاهرة والمحافظات، يتضمن أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى النصر المجيد.