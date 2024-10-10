تحقيق عاجل في مصرع 3 أشخاص بحادث تصادم بالصف

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع شابين وطفل إثر اصطدام مركبة “توك توك” بسيارة نقل بالصف، وصرحت بدفن جثامين المتوفين بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاتهم.

كما أمرت بالتحفظ على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث وإخضاعه للكشف الطبي لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتلقى الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين دهس سيارة نقل لدراجة نارية توك توك نتج عن الحادث مصرع شابين وطفل جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة النقل قيادته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.