اليوم.. قمة ثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا في أسمرة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية صومالية، أن هناك قمة ثلاثية تعقد بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا اليوم الخميس في العاصمة الإريترية أسمرة.

ووصل الرئيس الصومالي حس شيخ محمود إلى أسمرة أمس الأربعاء وكان في استقباله نظيره الإريتري أسياس أفورقي حيث كشفت التقارير أن زيارة الرئيس الصومالي إلى أسمرة هدفها المشاركة في قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا مرتقبة.