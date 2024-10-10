هبوط اضطراري لمروحية أمريكية قرب طوكيو دون إصابات

أعلنت البحرية الأمريكية، أن مروحية عسكرية أمريكية تحمل ثلاثة أفراد من الطاقم هبطت اضطراريا على شاطئ بالقرب من طوكيو، دون تسجيل أي إصابات، وذلك كإجراء احترازي بعد اكتشاف خلل في أداء الطائرة.

وقال وزير الدفاع الياباني جن ناكاتاني في تصريح للصحفيين، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الخميس إنه سيطلب من القوات الأمريكية لضمان الإدارة الآمنة الشاملة للطيران.

وأضاف أن وزارة الدفاع اليابانية، أرسلت مسؤولًا لجمع المعلومات في الموقع، الذي يقع على بعد حوالي 1.6 كيلومتر جنوب شرق محطة تشيجاساكي التابعة لسكك حديد اليابان.

وأفادت الوزارة بأن الطائرة تتبع قاعدة أتسوجي الأمريكية باليابان في محافظة كاناجاوا.

وجاء هذا الحادث بعد هبوط اضطراري لمروحية تابعة للبحرية الأمريكية في أغسطس في حقل أرز في إيبينا، محافظة كاناجاوا.