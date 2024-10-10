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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هبوط اضطراري لمروحية أمريكية قرب طوكيو دون إصابات

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
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أعلنت البحرية الأمريكية، أن مروحية عسكرية أمريكية تحمل ثلاثة أفراد من الطاقم هبطت اضطراريا على شاطئ بالقرب من طوكيو، دون تسجيل أي إصابات، وذلك كإجراء احترازي بعد اكتشاف خلل في أداء الطائرة.

وقال وزير الدفاع الياباني جن ناكاتاني في تصريح للصحفيين، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الخميس إنه سيطلب من القوات الأمريكية لضمان الإدارة الآمنة الشاملة للطيران.

وأضاف أن وزارة الدفاع اليابانية، أرسلت مسؤولًا لجمع المعلومات في الموقع، الذي يقع على بعد حوالي 1.6 كيلومتر جنوب شرق محطة تشيجاساكي التابعة لسكك حديد اليابان.

وأفادت الوزارة بأن الطائرة تتبع قاعدة أتسوجي الأمريكية باليابان في محافظة كاناجاوا.

وجاء هذا الحادث بعد هبوط اضطراري لمروحية تابعة للبحرية الأمريكية في أغسطس في حقل أرز في إيبينا، محافظة كاناجاوا.

هبوط اضطراري مروحية أمريكية