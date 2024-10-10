محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام في جولة ليلية مفاجئة

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط – خلال جولة ليلية مفاجئة – استهدفت مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط، بعض أقسام مستشفى الإيمان العام والتقى بعض المرضى والموطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

وأشار أبو النصر، إلى أن هدف الزيارات المفاجئة للمستشفيات هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيواصل الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين.

كما تفقد المحافظ بعض الأقسام بالمستشفى ومنها الاستقبال العام والعناية المركزة وبنك الدم وتأكد من توافر مخزون كافي من الدم كما اطمئن على انتظام العمل وصحة المرضى، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكينهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.