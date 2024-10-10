ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل تنمية سيناء وزيادة الرقعة الزراعية

تنمية سيناء
تنمية سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مراكز خدمات الزراعة في سيناء، إن سيناء تشهد طفرة تنموية في كل المجالات (صناعية – زراعية – سياحية – استثمارية)، منوها بأن هناك رؤية من قبل الدولة لتنمية سيناء من حيث المساحات الزراعية، خاصة محوري التوسع الرأسي والأفقي.

وأشار خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن زيادة الرقعة الزراعية سيكون بواقع 456 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، معلقا: 165 ألف فدان سيدخلون الخدمة خلال العام المقبل في رفح والشيخ زويد.

وأضاف الدكتور عماد عوض: الدولة عملت على دراسة الحصر والتصنيف للأراضي من أجل خطة التنمية التي تلت مرحلة تطهير سيناء من الإرهاب.

واختتم قائلا: أوجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة على مجهودهم خلال 2019 /2020/ 2021 من أجل مساعدة وزارة الزراعة في إتاحة الفرص للمشروعات الزراعية التنموية، تزامنا مع القضاء على العناصر التكفيرية في منطقة سيناء بالكامل.

مراكز خدمات الزراعة في سيناء تتمية سيناء