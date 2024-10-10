وزير الدفاع الأمريكي يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستجابة للإعصارين هيلين وميلتون

عقد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اجتماعا مع كبار القادة العسكريين لمناقشة جهود الاستجابة للإعصار هيلين والاستعدادات للإعصار ميلتون الذى يهدد ولاية فلوريدا، يأتى ذلك حيث يتلقى أوستن تحديثات يومية حول تطور الأوضاع.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيانها اليوم الخميس، بأن نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة كريستوفر جريدي وقائد قيادة القوات الشمالية الأمريكية جريجوري جيو ونائب رئيس مكتب الحرس الوطني بالإنابة جون ستوبس، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الوزارة، شاركوا جميعا في هذا الاجتماع.

وبحسب البيان، ركز الاجتماع على مناقشة أحدث الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع لدعم الاستجابة الفيدرالية والولائية والمحلية للإعصار هيلين، كما تم استعراض الخطط الجارية لضمان استجابة سريعة للكوارث مع اقتراب الإعصار ميلتون.

وأكد أوستن - خلال الاجتماع - أهمية التنسيق بين وزارة الدفاع ووكالات الحكومة الأخرى، بما في ذلك إدارة الطوارئ الفيدرالية والبيت الأبيض، لضمان استجابة فعالة للأعاصير، كما أبدى اهتمامه بأفراد وزارة الدفاع وعائلاتهم الذين قد يتأثرون بتداعيات هذه الأعاصير.