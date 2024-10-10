نقل 11 مصابًا بحادث الشرقية إلى مستشفى منيا القمح

استقبل مستشفى منيا القمح صباح اليوم 11 شخصًا من مصابي حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل، وذلك بالطريق الإقليمي أمام قرية السعديين.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل بالطريق الإقليمي أمام قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بسحجات وكسور وجروح متنوعة بالجسم وتم نقل جميع المصابين بواسطة 4 سيارات إسعاف إلى المستشفيات القريبة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة لهم.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.