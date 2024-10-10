سفير فرنسا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية

أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، أن وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وشدد السفير الفرنسي، على أنه لن يؤدي تصدير الأسلحة لإسرائيل وامتداد الحرب إلى لبنان لتحقيق الأمن كما تتوقع إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد انتقادات تعرّض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب دعوة ماكرون إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.