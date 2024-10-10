ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير فرنسا بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، أن وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وشدد السفير الفرنسي، على أنه لن يؤدي تصدير الأسلحة لإسرائيل وامتداد الحرب إلى لبنان لتحقيق الأمن كما تتوقع إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد انتقادات تعرّض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب دعوة ماكرون إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

اقتراح وقف إطلاق النار العدوان الاسرائيلي على غزة الرئيس الفرنسي غزة نيكولا دي ريفيير