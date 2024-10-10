بالفيديو.. أشرف خضر: نجحت في تحويل معنويات لاعبي الإسماعيلي نفسيًا بعد وفاة إيهاب جلال

أعرب أشرف خضر، المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، عن رضاه عن الفترة القصيرة، التي تولى خلالها تدريب الفريق بعد وفاة مدرب الفريق الراحل إيهاب جلال.

وقال أشرف خضر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، «كان من الصعب تولي تدريب الفريق والنزول إلى أرضية الملعب بعد وفاة الكابتن إيهاب جلال، ولكننا نجحنا في تخطي هذه المحنة مع اللاعبين».

وأضاف خضر: «أنا قلت للاعبين في أول جلسة إن الكابتن إيهاب جلال ميتنسيش ولازم تفضلوا فاكرين لسنين طويلة، ونجحت في تحويل معنويات لاعبي الإسماعيلي نفسيًا خلال 18 يوما بعد وفاة إيهاب جلال».

وتابع: إن فترة تدريبه للإسماعيلي لمدة 13 يومًا كان من أفضل فتراته في العمل في مجال التدريب، مضيفًا أنه كان يعلم من البداية أنه سيتولى تدريب الفريق لفترة مؤقتة فقط إلى حين تعيين مدير فني جديد خلفًا لإيهاب جلال.

وأكد خضر أنه يجب تقديم كل الدعم للكابتن حمد إبراهيم بعد توليه تدريب نادي الإسماعيلي، متحدثًا في الوقت ذاته عن أن هناك محاولات للإبقاء على التونسي حمدي النقاز وإريك تراوري مع الإسماعيلي.

وفيما يتعلق بقطاع الناشئين بالنادي، ذكر خضر أن قطاع الناشئين في الإسماعيلي يواجه مشكلة، ولكن هناك لاعبين لو حصلوا على فرصة سيكونوا عناصر جيدة في صفوف الفريق الأول.