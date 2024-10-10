البوابة نيوز تنشر قائمة شهداء قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية

تنشر البوابة نيوز مجمل أسماء الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ففي مدينة رفح أستشهد كل من:

1. فرح عبدالله حسين أبو ماشي "قشطة"

2. جود محمد قشطة

3. محمد صالح سلامة أبو ماشي

4. مرفت حسن النحال

5. إسراء حمدان أبو عيادة

6. راني فتحي ضهير

7. خليل العبد أحمد أبو زيد

8. نادر محمد الحلقاوي

9. رؤى حمادة النحال

10. ياسر محمد النحال

11. ياسر موسى النحال

12. سامر عمر النحال

13. سامر محمد النحال

14. يزن أحمد النحال

15. محمد إبراهيم النحال

16. إياد محمد الشاعر

17. خالد يعقوب النملة

18. رامي أسامة الخطيب

19. أحمد خليل النقلة

وفي مدينة مدينة خانيونس استشهد كل من :

1. زهدي الراعي

2. تامر عبدالله منصور

3. سناء محمد علي العويطي

4. أحمد صبحي محمد العويطي

5. عبدالله إبراهيم شحدة بركة

6. شامل محمد علي بركة

7. سومة محمد محمد بارود

8. أحمد نعمان ابو حليمة

وفي المحافظة الوسطى دير البلح استشهد عبدالرحمن ناصر البطران:

وفي النصيرات أستشهد كل من :

1. وليد محمد أبو عبيد

2. عاصم وليد محمد أبو عبيد

3. خالد وليد محمد أبو عبيد

4. حسام وليد محمد أبو عبيد

5. مهند حاتم الجمل

6. حسن مروان حسن الجمل

7. إبراهيم اسلام حسين الجمل

وفي البريج أستشهد كل من :

1. عبدالرحمن الخالدي

2. عبدالرحيم الخالدي

3. حسام عبدالعزيز مطاوع الخالدي

4. أحمد حسام عبد العزيز الخالدي

5. حسام محمد حسام الخالدي "رضيع11 شهرًا"

6. عمر جمال السماك

وفي المغازي استشهد أحمد سهيل سعدة.

وفي مدينة غزة أستشهد عمر خليل البلعاوي

وفي محافظة الشمال بيت لاهيا وبيت حانون استشهد كل من :

1. إيهاب عبدالعاطي سعدات

2. عبدالحافظ الشريف

3. أمجد زياد عزيز

4. تيسير عبدالرحمن المصري

5. عيسى تيسير المصري

وفي التوام أستشهد كل من

1. عبدالرحمن أشرف العاوور

2. محمد فؤاد محمد الداعور

3. كرم أسعد احمد شحادة

4. نسيم أحمد مصطفى شحادة

5. محمد عيد محمود الداعور

وفي جباليا استشهد كل من :

1. سامر محمود عبدالنبي

2. محمد فؤاد شحادة

3. نسيم أحمد شحادة

4. رامي حسن شحادة

5. محمد شحادة

6. أحمد شحادة

7. نافذ أبو زر "الأب وأبنائه الثلاثة"

8. أحمد نافذ ابو زر

9. أمير نافذ أبو زر

10. أمجد نافذ أبو زر

11. الصحفي: محمد الطناني

12. محمود محمد جمعة

13. عمر جميل التوم

14. بهاء مصباح زقوت

15. براء مصباح زقوت

16. محمد سعيد أبو القمصان

17. حمزة عبدالله أبو مهادي

18. عماد مشالي عرار الوحيدي

19. محمد سعيد صبابا

20. سعيد تيسير صبابا

21. سماح خضر صبابا "سالم"

22. سعد فضل أحمد سالم

23. محمود خميس عوض

24. مصطفى أدهم محمد المقادمة

25. محمد سعود أبو العيش

26. كرم صلاح ابو ظاهر

27. بلال بشير الشرافي

28. ساهر فريد أبو راشد

29. انتصار رمضان الدريني

30. علي إبراهيم بهادر

31. رهف أحمد إبراهيم بهادر

32. محمد إبراهيم بهادر

33. دعاء آمين بهادر

34. أمجد زياد عبدالرحمن عزيز

35. أسعد يوسف سعيد أبو هزاع

36. عثمان الخطيب

37. عبدالحافظ الشريف

بينما استشهد 5 شهداء أخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة العمور بمنطقة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة وهم :

1-صقر عطوة عبدالله العمور"٣٥عامًا

2-عطية صقر عطوة العمور "٦سنوات

3-زين صقر عطوة العمور"٣

4-سيلا صقر عطوة العمور"٧شهور

5-ختام عطية سالم العمور"27عامًا

و7 شهداء بقصف سيارة على دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس ،عرف منهم:

1.تامر عبد الله منصور

2.سناء محمد علي العويطي

3.احمد صبحي محمد العويطي

4.عبد الله ابراهيم شحدة بركة

5.شامل محمد علي بركة

كما عُرف من بين الشهداء الذين نقل جثامينهم الى مستشفى كمال عدوان اثر استهداف بجوار اليمن السعيد :

حمزة ابو مهادي

عماد الوحيدي

رامي أبو شحادة

كما استشهد 5 شهداء "أب وأم وأطفالهما"جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة العمور بمنطقة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ؛ عُرف منهم :-

1-صقر عطوة عبدالله العمور /35سنة

2-ختام عطية سالم العمور/27سنة

3-عطية صقر عطوة العمور/٦سنوات

4-زين صقر عطوة العمور/٣ سنوات

5-سيلا صقر عطوة العمور ٧شهور

كما أستشهدت الشابه ولاء خالد يعقوب النمله من رفح لتحلق بوالدتها .



وأعلن الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على شمال قطاع غزة ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل كما يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ صباح الأحد يمنع دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة ما يهدد حياة الفلسطينيين المتواجدين هناك وعشرات الجثث عالقة في الطرقات شمال القطاع ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف كما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في محافظة الشمال ما جعل عملية الانتقال خلالها أمرا شبه مستحيل.

واذا جري إخلاء لمستشفيات شمال القطاع دبقا للتهديدات الاسرائيلية من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي ما يضاعف من معاناة المواطنين هناك.