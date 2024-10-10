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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

عمرك سمعت عن مصري اتسبب في تغيير قانون الكرة؟! شاهد الحكاية وتفاصيلها

احمد شوبير حارس مرمى
احمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر
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رصد الزميل محمد خميس، تفاصيل تسبب حارس مرمى منتخب مصر الكابتن أحمد شوبير في تغيير قانون كرة القدم، وذلك في بطولة كأس العالم  1990 والتي أُقيمت في إيطاليا.

وبالرغم من الانتقادات التي طالت حراس مرمى منتخبات كأس العالم 1990 إلا أن الكابتن شوبير كان الأكثر ظهورًا واستحواذًا على الكرة في مباريات المنتخب خاصة في مباراة مصر وإيرلندا.

وتسبب استحواذ الكابتن شوبير على الكرة وإمساكها لفترات طويلة في مباريات المونديال لقيام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإلغاء قاعدة التمرير الخلفية وقاعدة إمساك حارس المرمى بالكرة، في حالة إعادتها من أحد زملائه في الفريق.

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