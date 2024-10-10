رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي وفد بنك مصر لمناقشة اوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد بنك مصر بقنا، جاء ذلك بحضور طروب طلبه امين الجامعة المساعد، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد، ومحمد عبده مسؤول التحصيل الالكتروني بالجامعة وضم وفد بنك مصر بقنا الاستاذ محمد عبده عويضه مدير بنك مصر فرع قنا، وايه احمد ابو المجد مسؤول تطوير اعمال رواد النيل

وناقش رئيس الجامعة مع وفد بنك مصر تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة والبنك في دعم اليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة، وايضا دعم وتدريب طلاب الكليات المختلفة بالجامعة في مجال الشمول المالي ونشر الثقافة المالية وريادة الاعمال، وايضا نشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية وحماية المدخرات وامن المعلومات وعقد مسابقات وانشطة لجميع طلاب الجامعة لنشر الثقافة المالية وريادة الاعمال، وتقديم الهدايا المناسبة للطلاب والعاملين وتقديم منتجات وخدمات البنك للطلاب مثل حساب توفير الشباب "Go Card"، بطاقه تحويل المرتبات، حساب النشاط الاقتصادي، بطاقه ميزة، المحفظة الإلكترونية، الانترنت البنكي، رابط دفع الكتروني، كارت ايداع الشركات في حاله الحاجه اليها وكذلك الرد على كافه الاستفسارات المصرفية.