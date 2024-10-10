«هندسة المنيا» تُطلق مؤتمرها الدولي في البيئة والهندسة بالغردقة

أطلقت كلية الهندسة بجامعة المنيا، فعاليات مؤتمرها الدولي تحت عنوان «مؤتمر المنيا الدولي في البيئة والهندسة» برعاية وحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبإشراف الدكتور مصطفى محمود عميد الكلية، رئيس المؤتمر، لتُقام فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 12 من أكتوبر الجاري، وذلك بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن المؤتمر يهدف إلى ربط مخرجات البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات، والمعارف، والأفكار المبتكرة بين رجال الصناعة والخبراء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث المصرية والأجنبية، بما يُحقق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم مقترحات عملية لخدمة البيئة، والتغلب على التحديات الحالية في مختلف مجالات الصناعة.

وأكد رئيس جامعة المنيا على اهتمام الجامعة بإطلاق العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، التي تُلبي احتياجات المستقبل، وتُسهم في إيجاد الحلول للمُشكلات المطروحة، والخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع؛ بما يُحقق نهضة مصر، ومُساعدتها في إيجاد افضل الحلول المُلائمة في كافة المجالات، مضيفاً بحرصه الشديد على الحضور والتواجد في مثل هذه المؤتمرات، إيماناً من قيادة الجامعة بما تُقدمه تلك المؤتمرات العلمية للمجتمعات، وقدرتها على مواجهة التحديات.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة، ووكلاء كلية الهندسة بجامعة المنيا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وكبار الباحثين والمهندسين المتخصصين، ورجال الصناعة من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أشار عميد كلية الهندسة، إلى أن المؤتمر يُناقش العشرات من الأوراق البحثية فى كافة المجالات الهندسية المختلفة، مقسمة على عدد من حلقات المناقشة المتخصصة، تحت إشراف كوكبة من الأساتذة المتخصصة داخل كل مجال، بما يخدم البيئة، ويسهم في حل مشكلاتها، وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهندسة الصناعية، و هندسة السيارات، وهندسة البيئة، ومصادر و معالجة المياه، وهندسة البناء والتشييد، وعلوم المواد والتكنولوجيا، والهندسة المدنية، والهندسة الطبية، والهندسة الكهربائية، والإلكترونيات.

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