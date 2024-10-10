جامعة قناة السويس تطلق ندوة عن البريكس ضمن "بداية جديدة"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقناة السويس، وبالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم ندوة بعنوان "البريكس: التحديات والمزايا" في مدرسة أرض المشتل الثانوية، ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وتأتي هذه الندوة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بالقضايا الاقتصادية العالمية وتفعيل دورهم في المجتمع.

وفي ذلك السياق ـ أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية موضوع الندوة، مشيرة إلى أن التوعية بمثل هذه المواضيع تسهم في بناء جيل قادر على فهم التحديات الاقتصادية العالمية، والتفاعل مع المتغيرات بشكل إيجابي.

وأشرف على الندوة الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدما توجيهات حول أهمية رفع مستوى الوعي الاقتصادي بين الطلاب.

أدار الندوة الدكتور أحمد إبراهيم، المدرس المساعد بكلية التجارة، وناقشت عدة محاور رئيسية حول مجموعة البريكس، منها أهداف المجموعة، التحديات التي تواجهها، الهيكل المالي الخاص بها، ومزايا انضمام مصر إلى هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى.

تم تنظيم الندوة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ حسام الدين مصطفى، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.