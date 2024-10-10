وفد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القناة يزور مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالغ الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك لحفاوة استقباله لوفد "أسرة طلاب من أجل مصر" المشاركين في زيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري والإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة قناة السويس، بمشاركة 42 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي في دعم وتأهيل الطلاب على المستويات العلمية، الثقافية، والرياضية.

كما أشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تحفيز الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة وتعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، بما يعزز من روح الولاء والانتماء لديهم.

شملت الزيارة عرضا تقديميا حول مراحل إنشاء المدينة والمنشآت التي تحتويها، والتي تمثل أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة في مصر.

كما قام مسئولو المدينة باصطحاب الطلاب في جولة تفقدية شاملة تضمنت استعراض منشآت المدينة الرياضية والثقافية والفندقية، بما في ذلك ستاد العاصمة الإدارية بسعة 90 ألف متفرج، القرية الأولمبية، ملاعب التدريب، المستشفى الرياضي، والمجمعات الرياضية المختلفة.

شارك بالزيارة وفد من أسرة طلاب من أجل مصر تحت إشراف وتنسيق من الدكتور محمد الباز منسق الأسرة، والطالب محمد شريف رائد الأسرة.

رافق الطلاب من الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، الأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.