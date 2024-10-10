بعد اغتيال الاحتلال لأربعة مقاومين.. إضراب شامل في نابلس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن إضراب شامل في نابلس بعد اغتيال القوات الخاصة الإسرائيلية لأربعة مقاومين أمس.

وثقت مشاهد متداولة، أمس الأربعاء، لحظة اغتيال قوة إسرائيلية خاصة ترتدي الزي المدني أربعة شبان فلسطينيين في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اغتيال قوة من وحدة المستعربين الإسرائيلية 4 فلسطينيين، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي 4 شهداء، ونقلت شابا أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقي من المدينة.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن هوية الشهداء الأربعة، وهم؛ عبد الحليم محمد ناصر (43 عامًا)، سليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عامًا)، نعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عامًا)، وعصام محمد سليمان صلاح (31 عامًا).