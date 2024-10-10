وزير الري يلتقي الأمير الحسن بن طلال لبحث تعزيز التعاون في مجال المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأمير الحسن بن طلال، وذلك بحضور رائد أبو السعود وزير المياه الأردني، والسفير محمد سمير سفير مصر فى عمان، والدكتور مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.

كما تطرق اللقاء لمشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، حيث تم استعراض أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة ومميزاته، والإمكانيات المصرية المتميزة فى مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، وإمكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال.