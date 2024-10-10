أمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر يتصدران ملفات المباحثات المصرية - الإريترية بأسمرة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتي المجالات خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر العديد من التحديات المتلاحقة.

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات حول مستجدات الأوضاع في السودان، وجهود دول الجوار في تسوية الأزمة حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، وتعزيز التنسيق والتشاور المشترك، تدعيماً للأمن والاستقرار في المنطقة.