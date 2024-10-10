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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس كوريا الجنوبية: بدء شراكة استراتيجية شاملة مع رابطة آسيان

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن بدء شراكة استراتيجية شاملة بين بلاده ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المؤلفة من عشر دول.

وقال يون خلال كلمة ألقاها بقمة رابطة الآسيان المنعقدة في عاصمة لاوس "فيينتيان" ونقلتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الخميس إن الجانبين على استعداد لكتابة فصل جديد من التاريخ معا.

وأوضح يون، أن بلاده ستسعى إلى تحقيق تعاون شامل مع الدول العشر الأعضاء في الرابطة لتحقيق الرخاء المشترك، مع الاستمرار في تركيز جهودها الدبلوماسية على المنطقة.

وتعهد يون بتعزيز التعاون ليشمل الصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري والعمل على تعزيز قدرات الأمن السيبراني لدول الآسيان.

يشار إلى أن رابطة دول جنوب شرق آسيا " آسيان " تأسست في عام 1967 من قبل سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، ثم توسعت لتصبح مكونة من عشر دول في جنوب شرق آسيا، بعد إضافة بروناي، وفيتنام، وكمبوديا، لاووس، وميانمار.

رئيس كوريا الجنوبية رابطة آسيان