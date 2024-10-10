غارات إسرائيلية على بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام جنوبي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام جنوبي.

وفي آخر التطورات الميدانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مدينة الخيام جنوب لبنان صباحاً، فيما استهدف ليل أمس بلدة عدلون الجنوبية.

كما شن الاحتلال غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة حوش السيد علي شمال قضاء الهرمل على الحدود مع سوريا.

وشن الاحتلال غارات علدتَي ميدون وسحمر ليل أمس في البقاع الغربي، ما أدى إلى استشهاد شخصين ووقوع أضرار جسيمة في المنازل.