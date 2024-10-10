البيئة: حملات مكثفة على جميع محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة ، بأنه استناداً إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لها، فإنه من المتوقع خلال الثلاثة أيام القادمة من ١٠ - ١٢ أكتوبر الجارى، زيادة عدد ساعات سكون الهواء بمعظم محافظات الدلتا وتكون ذروتها غدا الجمعة، على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر الجارى، ومن المتوقع انخفاض جودة الهواء خلال تلك الفترة في حالة زيادة أي انبعاثات صادرة من المصادر المحلية.

وأوضحت البيئة في بيان لها صباح اليوم، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت جهازى شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بتكثيف حملات المرور على كافة محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وإحكام السيطرة على عمليات حرق قش الأرز خاصة مع مؤشرات ‏التهوية غير الجيدة لتفادى أى تأثيرات سلبية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث شددت بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والمقالب العشوائية لضمان ضبط أدائها ‏البيئى، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات على الطرق لإحكام السيطرة على الانبعاثات والحد من مصادر التلوث .

هذا وتتابع وزارة البيئة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين والمتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.