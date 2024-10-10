لإسكات الأصوات.. جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «لكتم الحقيقة وإسكات الأصوات.. جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين».

ورصدت قناة “القاهرة الإخبارية”، خطورة مهنة الصحافة مستشهدة بما يجري في قطاع غزة وما يتعرض لها العاملين في هذا المجال من أزمات وإعاقات بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، وذلك من خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «لكتم الحقيقة وإسكات الأصوات .. جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين».

وأفاد التقرير: «تظل مهنة الصحافة خطيرة في كثير من الأحيان، لكن إذ ا كنت صحفيا في قطاع غزة، فأنت هدف لرصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى إسكات الأصوات وكتم الحقيقة وارتباطا بذلك ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 176 صحفيا وصحفية منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر عام 2023».

وأضاف: «رغم الحماية التي يجب أن يتمتع بها الصحفي، لم يتوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين على مدى عام من حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم».

وواصل: «يمثل استهداف الصحفيين في غزة محاولة لإسكات صوت الحقيقة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها غزة، حيث يواجه هؤلاء الأفراد مخاطر متعددة نتيجة لما ينقلوه من معلومات وأحداث».