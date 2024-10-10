ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن و780 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و96 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 270 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 510 شاحنة و16 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما تم تداول 3400 طن بضائع و310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وغادرت السفينة Sea Wave ميناء بورتوفيق متجهة الى جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1328 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الوارد حركة الصادرات