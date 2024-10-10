إعصار ميلتون يضرب فلوريدا ويقطع الكهرباء عن 2 مليون شخص

ضرب إعصار ميلتون، ولاية فلوريدا الأمريكية، وصنف على أنه عاصفة من الفئة 3، وضرب المدن برياح تزيد سرعتها عن 100 ميل في الساعة (160 كم/ساعة)، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الخميس.

كما أدى الإعصار إلي انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2 مليون شخص في الولاية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي وقوع 9 أعاصير على الأقل، حيث اجتاحت ولاية فلوريدا وشبه جزيرتها الجنوبية قبل وصول إعصار ميلتون رسميا أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، سكان فلوريدا من أنهم قد يواجهون أسوأ عاصفة تضرب ولايتهم "منذ قرن".

وتابع الرئيس الأمريكي مخاطبا سكان الولاية: "عليكم الإخلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت".