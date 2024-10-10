أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4109 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3575 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3081 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 28 ألفا و760 جنيها.

سعر الذهب عالميا



وانخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وتقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية بشكل حاد.

كما سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولارات للأونصة.

واستمر انخفاض الذهب التدريجي حتى تمكن السعر من كسر مستوى الدعم 2630 دولارا للأونصة ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى، وهو الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الانخفاض اليوم ويتداول بالقرب من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.