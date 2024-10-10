"اليونيسف" تكشف حجم العنف الجنسي ضد الأطفال حول العالم

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في تقرير دولي ب العنف الجنسي ضد الأطفال حول العالم، موضحة أن أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة حول العالم وقعن ضحايا للاعتداءات الجنسية خلال طفولتهن أو مراهقتهن، معتبرة أن هذا العنف يتم على نطاق واسع ينذر بالخطر.

وذكرت المنظمة الأممية - في بيان صحفي نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية - أن "أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم - أي واحدة من كل ثمانية - تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي قبل سن 18 عاما".

وأضافت "إذا أضفنا أشكال العنف الجنسي التي لا تتضمن التعدي الجسدي، مثل الاعتداءات اللفظية عبر الإنترنت، فإن عدد الفتيات والنساء المتضررات سيرتفع إلى 650 مليونًا في جميع أنحاء العالم، أي واحدة من كل خمس".

ومن جانبها.. قالت مديرة المنظمة كاثرين راسل، إن العنف الجنسي ضد الأطفال هو هجوم لا يطاق على ضميرنا الجماعي" وهذه الاعتداءات "تسبب صدمة عميقة ودائمة، وغالبًا ما يرتكبها شخص موثوق به، في بيئات ينبغي أن يشعر فيها الطفل بالأمان".

وأشارت إلى أن الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية تزيد من الهجمات ضد الفتيات، فضلا عن العنف الجنسي الفظيع في مناطق النزاع، حيث يُستخدم الاغتصاب والاعتداء الجنسي في كثير من الأحيان كأسلحة حرب".

وتم الكشف عن هذه "التقديرات العالمية والإقليمية الأولى على الإطلاق حول العنف الجنسي ضد الأطفال" عشية يوم 11 أكتوبر، "اليوم العالمي للفتيات" الذي تحتفل به الأمم المتحدة.