الأمم المتحدة: ربع سكان لبنان يخضعون الآن لأوامر نزوح إسرائيلية

قالت الأمم المتحدة إن ربع سكان لبنان يخضعون الآن لأوامر نزوح عسكرية إسرائيلية، في إشارة إلى تزايد حجم الأزمة الإنسانية وتوسع حرب إسرائيل ضد حزب الله، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الخميس.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير له أن: "الأزمة الإنسانية في لبنان تتدهور بمعدل ينذر بالخطر، الضربات الجوية الإسرائيلية لم تتكثف فحسب، بل توسعت أيضا إلى مناطق لم تتأثر سابقا واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية".

وذكر التقرير أن "أوامر النزوح لأكثر من 100 قرية وأحياء حضرية في جميع أنحاء جنوب لبنان تواصل إجبار السكان على الفرار".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أوامر إخلاء جديدة لمباني محددة في منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلا إنه سيستهدف قريبا تلك المواقع.

وأعلن جيش الاحتلال أن إسرائيل نفذت أكثر من 1100 غارة جوية على جنوب لبنان منذ بدء عملياتها البرية في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما ذكرت "سي إن إن" أن العديد من الضربات الإسرائيلية قد شنت دون سابق إنذار وأن إسرائيل ترسل أوامر إخلاء عبر رسالة نصية في منتصف الليل، عندما يكون معظم الناس نائمين.

واستشهد أكثر من 1400 شخص في لبنان منذ أن صعدت إسرائيل حربها على حزب الله، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقالت السلطات اللبنانية إن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا منذ تصاعد القتال الشهر الماضي.

وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قطاع الصحة في البلاد تعرض "لضغوط هائلة من الهجمات المستمرة" على المرافق الصحية والعاملين به، ويواجه قطاع التعليم أيضا "تحديات هائلة"، حيث تم تحويل معظم المدارس إلى ملاجئ.