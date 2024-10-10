جمال رائف: «حياة كريمة» تلبي طموحات المواطنين في إطار عمل مؤسسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مؤسسة «حياة كريمة» أصبحت الآن عملا مؤسسيا كبيرا للغاية وباتت تتمتع بالشمولية، وذلك على صعيد تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن «حياة كريمة» أطلقت عددا من المبادرات النوعية التي تستهدف بعض الخدمات وحل الأزمات التي تواجه المواطنين، وهذا الأمر يتكرر سواء على صعيد القوافل الطبية أو قبل دخول المدارس، مشيرًا إلى أن المواطن المصري أصبح ينتظر المبادرات الموسمية من العام للعام ما يؤكد نجاح المبادرات.

وتابع: «عمل مبادرة حياة كريمة يسير بالتوازي مع الخدمات الأساسية التي تقدمها المبادرة، أو الخدمات المستجدة التي تمثل المبادرة»، مشيرًا إلى أن بعض المبادرات التي لها علاقة بتخفيض الأسعار كما نرى في مبادرة اللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار مخفضة يؤكد أن المبادرات تسير في اتجاه صحيح.